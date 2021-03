Albisola Pallavolo e Planet Volley, il punto sul settore giovanile

Albisola Superiore. Anche il weekend appena conclusosi è stato ricco di gare per le formazioni giovanili di Albisola Pallavolo e Planet Volley.

Nella categoria Under 19, l’Albisola Pallavolo Bianca (nella foto) ha superato la Pallavolo Fornaci Savonese con un rotondo 3 a 0, al termine di una gara comunque combattuta ma vissuta in crescendo: 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 17.

Partita “in famiglia” in Under 17 femminile. Vittoria per 3 a 0 dell’Albisola Pallavolo contro Albisola Pallavolo Bianca (25 a 20, 25 a 17, 25 a 14).

L’Under 15 femminile dell’Albisola Pallavolo si è imposta in tre set contro il New Volley Valbormida. Tre parziali che testimoniano la supremazia delle biancoazzurre: 25 a 9, 25 a 15 e 25 a 9. Meno fortunati i pari età della formazione maschile, sconfitti per 3 a 0 contro Carcare (25 a 19, 25 a 15, 25 a 11).

Derby savonese in Under 15 vinto dal Planet Volley: il VBC Savona si è arreso arrivando a 19, 12 e 14. Nel girone B del torneo di Under 15 femminile, l’Albisola Pallavolo Bianca ha ceduto il passo al Celle Varazze Volley (14-25, 20-25, 14-25).