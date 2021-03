Villanova d’Albenga. Si è verificato intorno alle 15 di questo pomeriggio l’incidente che ha coinvolto uno scooter e un furgone sull’Aurelia Bis, ad Albenga.

Il veicolo, per cause ancora in via di accertamento, avrebbe impattato contro il motorino facendo cadere a terra il conducente. Quest’ultimo, un uomo di 62 anni, è stato immediatamente soccorso dai militi della Croce Bianca di Albenga.

Foto 2 di 2



I soccorritori hanno quindi trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per i dovuti accertamenti. A parte alcune lievi contusioni, le condizioni di salute del 62enne non sarebbero gravi.