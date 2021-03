Albenga, scomparso l’agricoltore Renzo Bozzano. Appello del figlio: “Aiutatemi”

Albenga. Scomparso da ieri pomeriggio l’imprenditore agricolo Renzo Bozzano, già protagonista di un episodio simile nel 2014.

A dare l’allarme il figlio Federico che racconta: “Da ieri mio padre non ha fatto ritorno, se potete spargete la voce… È uscito con furgone Renault Trafic bianco, targato EL975XK”.

“Si è allontanato ieri pomeriggio verso le 16 e non aveva con sé soldi e documenti – aggiunge il figlio -. Ho presentato denuncia ai carabinieri che hanno visionato le telecamere verso la zona Massaretti, all’altezza del ponte di Leca d’Albenga, ma hanno riscontrato che non è sceso ad Albenga, quindi potrebbe essere andato o verso Garessio oppure in direzione dell’autostrada”.

“Anche la volta scorsa, sette anni fa, si era allontanato nel mese di marzo e poi era stato ritrovato due giorni dopo. Non ha particolari problemi, è un agricoltore e ha un negozio di frutta e verdura a Finale Ligure”.

“Non ho avuto alcun sospetto che si potesse allontanare e spero di ritrovarlo al più presto, sto girando in continuazione e andando verso Garessio per ritrovarlo. Aiutatemi! In caso qualcuno lo avvistasse chiamatemi al 351 8893534” conclude il figlio.