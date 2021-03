Albenga, “Sbarazzo” al centro commerciale Le Serre: due giorni di sconti per la festa del papà

Albenga. Alle Serre di Albenga è decollato questa mattina lo “Sbarazzo”. Sono 15 i negozi della galleria del centro commerciale del circuito Coop Liguria che effettueranno fino a domani sera, venerdì 19 marzo, una promozione specifica in prossimità delle vetrine dei negozi.

Dall’abbigliamento ai casalinghi, dai settori fashion a quelli legati alla salute e bellezza: diverse le occasioni di shopping a prezzi scontati in questa “due giorni” che coincide con la festa del Papà. Si potrà usufruire delle offerte dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

“Anche in questa occasione non abbiamo voluto realizzare una tradizionale svendita di beni a magazzino – sottolinea Davide Teneggi, direttore de “Le Serre” -, ma garantire ai nostri clienti un’occasione in più per conoscere i nostri punti vendita, facendo coincidere l’iniziativa anche con una ricorrenza particolarmente sentita”.