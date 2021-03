Albenga, Lega e Forza Italia: “Una pattuglia fissa dopo le 19 in piazza del Popolo”

Albenga. Un gazebo in Piazza del Popolo ad Albenga, domani dalle 9.30 alle 12.30, per raccogliere le firme necessarie a richiedere una pattuglia delle forze dell’ordine fissa, ogni giorno, dopo le ore 19, proprio in piazza del Popolo, alle porte del centro storico ingauno. A proporlo sono i consiglieri comunali Cristina Porro, Gerolamo Calleri ed Eraldo Ciangherotti.

“Invitiamo tutta la cittadinanza ad ‘alzare’ simbolicamente la voce con una semplice firma – dicono – per far comprendere che la sicurezza non è una percezione soggettiva ma un dato di fatto inopinabile. Piazza del Popolo, sul lungocenta nei pressi dell’ex Ospedale, in piazza Europa, in strade collaterali di Viale Pontelungo, nei giardini Paolo VI, ci sono troppe zone ombra che restano fuori controllo. I cittadini chiedono controlli serrati e pattuglia fissa, altrimenti sono costretti a stare ‘barricati’ in casa o ad evitare di transitare in zone anche centrali della città”.

“Ci auguriamo che anche il sindaco venga a sottoscrivere questa petizione – concludono – altrimenti vorrebbe dire che al primo cittadino della sicurezza degli albenganesi interessa ben poco”.