Albenga. Tre esercizi commerciali di Albenga sono stati chiusi per 5 giorni dalla Polizia Locale per non aver rispettato la normativa legata alle restrizioni anti contagio da Covid-19. Si tratta di Sancio, Caffé Noir e La Taberna del Foro. Secondo gli agenti , i gestori delle tre attività avrebbero somministrato bevande fuori dall’orario consentito per il servizio d’asporto o avrebbero permesso il consumo delle stesse nelle immediate vicinanze nel locale.

Un duro colpo per la movida albenganese che, seppur ridotta e limitata dal coprifuoco e dalle stringenti normative anti-covid, vedeva proprio nei 3 locali in questione un punto di riferimento, di aggregazione e ritrovo.

Foto 2 di 2



Il provvedimento è scattato ieri sera, quando gli agenti dell’ufficio Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Albenga e l’unità cinofila, con il commissario Lupo, hanno posto in essere un servizio di controllo volto a verificare il rispetto delle normative antiCovid da parte delle attività commerciali del territorio. “In uno dei casi di violazione accertata – fa sapere il Comando ingauno – l’attività sanzionata aveva servito almeno 30 consumazioni ed in prossimità dell’attività si stavano radunando – causando assembramenti – almeno 50 persone. La Polizia Locale ha avuto particolare attenzione a non creare turbativa all’ordine pubblico”.

Le tre chiusure sono arrivate al termine di una attività di monitoraggio del territorio posta in essere nelle scorse settimane, sia dalla polizia locale che dalle altre forze dell’ordine, nonché (spiegano dal Comando) in seguito a “numerose segnalazioni ricevute” e “dopo aver svolto adeguata attività informativa volta a prevenire la necessaria esecuzione di provvedimenti più severi“.

“Gli Uffici di Polizia Locale preposti ai controlli del rispetto delle normative covid (ma questo principio vale per tutte le attività preventive che vengono effettuate) non agiscono a seguito delle pressioni mediatiche – aggiungono dal Comando – Il procedimento d’accertamento di violazioni di questa natura richiede la massima attenzione sotto il profilo della fase probatoria. Abbiamo acquisito in questi giorni elementi oggettivi idonei a provare le attività elusive della normativa imposta alle attività di somministrazione specifiche per le zone arancioni (come la provincia di Savona), si è deciso solo in seguito al solido bagaglio probatorio di procedere con la contestazione delle violazioni che prevedono l’ordine immediato di chiusura dell’attività”.