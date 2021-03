Albenga in lutto per la morte di Bruna Bignone: la sua famiglia protagonista del ritrovamento delle celebri anfore

Albenga. Si è tenuto questa mattina, nel santuario di Nostra Signora di Pontelungo ad Albenga, il funerale di Bruna Bignone, vedova Silvestri (Prain). Aveva 97 anni.

Lascia il figlio Alfredo, la nuora Nadia, gli amatissimi Andrea e Nicolò, i consuoceri Oscar ed Anna, il fratello Baciccia, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti. Al funerale era presente anche il sindaco di Alassio, Marco Melgrati: il figlio di Bruna, Alfredo, è dirigente del Comune di Alassio e musicista del gruppo “Libero Arbitrio”.

Come ricorda un’amica, Sandra Berriolo, Bruna Bignone apparteneva a “i Prain”, una delle famiglie genovesi arrivate ad Albenga tra fine Ottocento e inizio Novecento: “Erano ‘sbarcati’ col treno nel 1920. Era una famiglia numerosa proveniente da Prà e lavoravano come pescatori. Con le loro barche da Genova si spingevano fino ad Andora. Un giorno, approdati ad Albenga, un bambino li consigliò di lanciare le reti di fronte al seminario. La pesca fu straordinaria e loro videro in Albenga, dove pochi erano i pescherecci, una possibilità di benessere per la numerosa famiglia. Presero casa in piazza San Michele e qualche anno dopo furono i protagonisti del ritrovamento delle celebri anfore che ancora oggi vediamo al Museo Romano”.

Qualche anno fa “la Bruna” ha scritto le memorie di famiglia, con foto e aneddoti, per le edizioni Delfino Moro di Gerry e Diego Delfino.

Il sindaco Riccardo Tomatis e tutta l’amministrazione esprimo cordoglio: “Ci colpisce molto la notizia della scomparsa della signora Bruna Bignone. In questo momento di lutto ci uniamo al dolore della famiglia alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.