Albenga. Grande successo per la dodicesima edizione dell’XCO Coppa Città di Albenga che a Campochiesa ha aperto ufficialmente la stagione nazionale della mountain bike.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Dopo due giornate di gara che hanno visto partecipare, sabato i più forti atleti del mondo compreso il campione del mondo in carica e domenica centinaia di giovani atleti di altissimo livello, possiamo dire che grazie alla collaborazione di tutti e all’altissima competenza di Ucla 1991 che ha organizzato l’evento la gara si è svolta come meglio non si poteva sperare”.

“Avere tra gli iscritti il campione del mondo in carica Jordan Sarrou che ha vinto la competizione riservata ai professionisti davanti a Gerhard Kerschbaumer, ci ha permesso di ottenere un’enorme visibilità – prosegue -. Nei prossimi giorni le foto della città di Albenga e del suo meraviglioso entroterra saranno pubblicate su tutte le riviste sportive del mondo. Investire, grazie anche al CLT, sulla disciplina dell’ outdoor è uno degli obiettivi che la nostra amministrazione si è da sempre posta e in tal senso si sta lavorando investendo, non solo in grandi eventi, ma anche in strutture (come il recente ripristino della casa dell’outdoor di Campochiesa e dei sentieri) in modo che tutta questa visibilità si traduca poi nella scelta di un soggiorno nella nostra città”.

“A mia memoria – conclude il primo cittadino – nessun campione del mondo assoluto ha mai vinto una gara organizzata nella nostra città, questo ci fa molto onore e soprattutto ci hanno fatto onore le parole pronunciate da Jordan Sarrou che ha sottolineato l’ottima organizzazione, la cura e il livello tecnico del percorso dove si è svolta la gara”.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: “Una grande occasione che ha portato visibilità alla nostra città, che sempre più si sta affermando nel mondo dell’outdoor di cui la nuova casa comunale potrà esserne la base con l’organizzazione di attività, escursioni e la realizzazione di un piccolo bar per residenti e turisti”.