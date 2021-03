Albenga. Continuano gli interventi di manutenzione del verde pubblico ad Albenga.

In questi giorni si stanno potando gli alberi di viale 8 Marzo, intervento atteso e richiesto da parte dei cittadini.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “L’amministrazione continua a lavorare in maniera programmatica e sistematica per la manutenzione del verde pubblico in tute le zone della città. Dopo la potatura dei tigli su viale Martiri stiamo potando gli alberi di viale 8 Marzo e successivamente continueremo ad intervenire anche in altre zone della città secondo una programmazione stabilita sulla base delle necessità rilevate”.

“Voglio ringraziare la Sat che ha contribuito alla realizzazione dell’intervento e l’ufficio tecnico del Comune di Albenga per la costante collaborazione”.