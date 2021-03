Albenga, continua la manutenzione delle scuole

Albenga. L’attenzione dell’amministrazione del sindaco Riccardo Tomatis sugli edifici scolastici continua a essere alta. Proseguono, infatti, gli interventi nelle scuole di Albenga.

Sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture presso tre edifici scolastici (scuole medie di via degli Orti per 23 mila euro; plesso scolastico di Leca per 50 mila euro; copertura piana della scuola elementare D. Barbera per 12 mila 900 euro) atti a prevenire infiltrazioni di acqua piovana. Alcuni di questi interventi hanno avuto inizio nei giorni scorsi, altri saranno avviati a breve.

Sono stati consegnati i lavori di miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico Paccini di via Dante Alighieri. L’intervento, progettato dall’ingegner Irene Persico di Carcare e dall’ingegner Luca Romano di Albenga, sarà eseguito dall’impresa Edilcantieri costruzioni srl di Imperia. L’importo contrattuale dei lavori ammonta ad 385.094,24 euro oltre oneri fiscali in parte cofinanziati dal Miur.

Per quel che concerne l’intervento di adeguamento sismico delle scuole Paccini è stato consegnato alla ditta incaricata lo scorso 16 marzo 2021. Le prime lavorazioni prevedono la realizzazione di una scala antincendio ubicata nel cortile interno dell’immobile, seguiranno le lavorazioni di prevenzione incendi nei locali interrati al fine di non creare interferenze con l’attività scolastica.

La seconda fase di lavorazione vedrà l’adeguamento dell’intero edificio (compresa la palestra) oltre che la realizzazione di lavorazioni edili specialistiche.

Afferma l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi: “La manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e la sicurezza dei nostri edifici scolastici è, e sarà sempre, una nostra priorità. Stiamo, infatti, portando avanti in maniera programmatica diversi interventi con investimenti economici importanti e un’attenzione costante alle necessità che ci vengono rappresentate .”

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Investire una somma di tale entità sulla sicurezza scolastica è una scelta di grande impegno economico, ma anche di grande responsabilità che fa capire quanto alla nostra amministrazione e a quella precedente di Giorgio Cangiano stia a cuore questo tema. I giovani sono il nostro futuro è su di loro che dobbiamo investire”.