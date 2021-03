Albenga: calle e caramelle dell’Ant per la Festa della Donna a sostegno della prevenzione oncologica

Albenga. In occasione della Festa della Donna, domenica 7 marzo e lunedì 8 marzo i volontari della delegazione di Albenga della Fondazione ANT Italia Onlus saranno presenti in Largo Doria ad Albenga per offrire splendidi mazzi di calle e scatoline di caramelle.

“Le donne non si toccano nemmeno con un fiore” dice un antico proverbio e da qui nasce l’idea di scegliere un fiore delicato come la calla. Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno prossimamente nel territorio albenganese.

“Si ringrazia l’Azienda Agricola Rosa Facollo per aver generosamente donato le calle alla Delegazione ANT ingauna” fanno sapere gli organizzatori. Per informazioni sulle attività della Onlus ci si può rivolgere alla presidente Pavanelli Cristina al numero 371/4210207 o visitando la pagina Facebook ANT in Liguria o recandosi nella sede di via Roma 46.