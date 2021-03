Albenga, bimba di 10 anni punta da una processionaria alla scuola Carenda

Albenga. Una bimba della quinta elementare della scuola di Carenda è stata punta da una processionaria. Immediata è scattata la segnalazione della dirigente scolastica e questa mattina, la ditta si è occupata della disinfestazione.

Sembra davvero non esserci pace per la piccola scuola di Carenda. Prima la chiusura per mancanza di iscritti della prima classe elementare, che mette a repentaglio per i prossimi anni la sopravvivenza stessa della scuola, seguita poi dalla notizia di una classe messa precauzionalmente in quarantena per la presenza di un bimbo positivo al Covid.

E a questi, ora si aggiunge il caso della bambina che, incuriosita dal piccolo insetto peloso visto vicino ad un albero di pino in cortile, incautamente lo ha toccato ed è stata punta. “Di conseguenza, è dovuta ricorrere alle cure mediche del caso”, ha segnalato una mamma.

L’accaduto è stato subito segnalato dalla scuola all’ufficio Ambiente del Comune che, come da protocollo, ha contattato e incaricato una ditta specializzata: questa mattina è avvenuta la disinfestazione dalla processionaria, che si è conclusa pochi minuti fa. Nella scuola di Carenda, nel frattempo, ai bambini sarà impedito di avvicinarsi all’albero di pino in questione.

La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) è un lepidottero altamente distruttivo e i suoi peli sono fortemente urticanti e per questo motivo è consigliato stare alla larga sia per gli animali che le persone.