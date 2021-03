Alassio. La conferenza dei servizi si è espressa favorevolmente rispetto al progetto definitivo per la riqualificazione di Madonna delle Grazie.

“Si tratta di un piano – spiega Franca Giannotta, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – che interesserà la piazza della Chiesa, i vicoli, compresi i sottoservizi, l’impianto di illuminazione pubblica e l’arredo urbano. L’approvazione del progetto definitivo, apre subito alla realizzazione dell’esecutivo, e alla gara per la realizzazione del primo lotto che interesserà la piazza della Chiesa, già finanziato con fondi comunali”.

“L’intero intervento – conclude Giannotta – avrebbe dovuto essere finanziato da oneri di urbanizzazione per opere private che non essendo ancora partite, dopo svariati anni, ci hanno spinto a cercare fra i nostri fondi di bilancio le risorse per eseguire subito il primo lotto”.