Alassio. Un’aula itinerante per l’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice. Accade nelle scuole d’infanzia e primaria parificate dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice grazie alla collaborazione e al contributo dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio.

“Le normative anti-covid hanno molto limitato la mobilità degli studenti all’interno delle scuole – spiega Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche – per questione di sicurezza, non possono più frequentare aule e spazi comuni, laboratori. Di qui l’idea che giunge a completamento di un percorso di adeguamento tecnologico avviato negli scorsi anni. Dopo aver dotato numerose aule di Lavagne Interattive Multimediali, con il contributo di 15mila euro stanziato dall’Amministrazione Comunale Melgrati ter sono stato acquistati diversi pc portatili: una vera e propria aula informatica itinerante. E’ infatti sufficiente igienizzare i pc per renderli fruibili ad altre classi per le lezioni di informatica, tecnologie e di lingue”.

Da lunedì gli alunni delle scuole d’infanzia e primaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice hanno iniziato ad utilizzare i nuovi pc con grande entusiasmo e soddisfazione anche da parte del corpo docenti.