Alassio. Un fiore sta crescendo in Riviera, il fiore più bello nel luogo tra i più belli. Torna la spiaggia di Alassio, la vera spiaggia di Alassio.

È in atto il ripascimento, ma il cuore batte un po’ più forte perché si cominciano a vedere i primi risultati. La spiaggia è già tornata quella di prima in Borgo Barusso, cioè verso Ponente, verso Imperia, più o meno per un chilometro.

Fa il punto Emanuele Schivo, presidente dei Bagni Marini: “I lavori proseguiranno verso il Molo, entro la settimana prossima avremo coperto metà del litorale”.

Il piano tecnico è abbondantemente noto, ma non guasta ricordare che la sabbia arriva grazie al dragaggio della nave Cucco (più o meno 50 metri cubi per metro lineare), che aspira nella zona della Cappelletta del porto. Granelli e granelli Made in Alassio, non in arrivo magari da chissà dove, come succede altrove.

Sono lavori che costano 2,5 milioni, interamente finanziati dalla Protezione Civile, che provvederà ad erogarne presto altrettanti per allestire la barriera soffolta che dovrà proteggerla, la nuova spiaggia.

Ovviamente i due lavori andavano fatti a tempi invertiti (prima la diga, poi il ripascimento), ma così va in Italia e di questo dobbiamo accontentarci, sperando nella clemenza delle mareggiate tra un intervento e l’altro.

Nessuno può prevedere come sarà la stagione balneare, anch’essa legata all’evoluzione dei contagi, ma Schivo fa presente che comunque lo scenario è positivo: “Potremo contare su 1500/2000 ombrelloni in più rispettando le norme Covid che prevedono 10 metri quadrati per postazione. Diciamo che avremo la massima ampiezza naturale della spiaggia, almeno come prima, forse ancor di più, e saremo comunque in grado di soddisfare la richiesta del nostro turismo. Mi sento di garantire anche che i prezzi non aumenteranno, anzi in alcuni casi potrebbero diminuire”

Il fiore sboccia, Alassio sta tornando la perla di sempre? Almeno la speranza c’è e di questi tempi è il massimo a cui possiamo ambire.