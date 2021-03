Alassio: iniziati i lavori in via Gramsci, tornano le basole

Alassio. “Negli anni addietro erano stati fatti interventi di scavo in emergenza. Per mancanza di fondi non era subito stato possibile ripristinare la normale pavimentazione con le tradizionali basole e si era proceduto con un più rapido ed economico asfalto, andando invero a penalizzare uno scorcio davvero caratteristico della nostra città”.

Così spiegano dall’amministrazione Melgrati Ter sul via ai lavori in via Gramsci.

“Quando abbiamo messo mano al rifacimento di passeggiata Baracca con tutti i vicoli che dalla via Gramsci conducevano al mare abbiamo ritenuto doveroso inserire anche questo intervento”.

“Finalmente stamani sono iniziati i lavori per il rifacimento della pavimentazione su tutta la via Gramsci, andando a completare il completo restyling di tutta la zona”.