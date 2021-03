Alassio, due asini “a spasso” per la strada

Alassio. Due asini “a spasso” per Alassio. E’ questa l’insolita immagine che si è trovato davanti ieri sera un automobilista e che, postata su Facebook, in men che non si dica ha fatto il giro del web.

Secondo quanto scritto dal guidatore, i due animali stavano tranquillamente passeggiando lungo la strada che da parco San Rocco conduce al tennis club. Impossibilitato a fermarli, ha chiesto pubblicamente se qualcuno conoscesse il proprietario.

E con tutta probabilità si tratta dei due animali smarriti (sempre nella giornata di ieri) da Mauro Calzolari, che sempre su Facebook ha lanciato un appello per ritrovarli: “Le asinelle erano in un grande terreno con piante di ulivo e carrube, appezzamento recintato sopra l’Aurelia bis, zona Cimitero, ma i cinghiali hanno distrutto la recinzione e loro hanno iniziato a vagare. Le ultime notizie dicono che sono state avvistate in via Adelasia, la zona del Parco San Rocco, la strada che scende verso la stazione alassina. Spero che tornino verso l’ora di mangiare”.

Calzolari conferma che “non è la prima volta che si allontanano, ma sono sempre tornate subito. Con questi cinghiali non so più cosa fare, devastano tutto. Ora sto avvisando tutti quelli che si occupano di protezione animali e i cacciatori che magari sono in giro in quei boschi e li avvistano”.

Chi dovesse incontrare i due asini può contattare Mauro al numero 347 70416429.