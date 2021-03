Alassio. Dall’associazione “Sorridi con Pietro” mille euro di buoni spesa per le famiglie in difficoltà. La somma è stata consegnata nei giorni scorsi da Benedetta Papone all’assessore alle Politiche Sociali, Giacomo Battaglia.

“Il Covid-19 e le normative in tema di contenimento del virus – spiegano da “Sorridi con Pietro” – hanno molto limitato gli eventi con i quali riuscivamo a raccogliere fondi da destinare alle differenti iniziative, ma non ci ha fermato. Con la collaborazione di una nota catena di supermercati siamo riusciti ad acquistare buoni spesa per le famiglie in difficoltà”.

Un’associazione nata con l’obiettivo di aiutare gli altri e in particolare bambini e adolescenti, da 1 a 17 anni, colpiti da malattie inguaribili in fase terminale, cercando di creare, attraverso l’aiuto economico di tutti, una rete di assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare in modo da evitare inutili ospedalizzazioni.

“Mi ha molto colpito non solo il gesto, ma anche la storia di questa associazione – spiega Battaglia – Pietro era un ragazzo vittima a 17 anni di un tumore raro e aggressivo. I genitori, entrambi medici, e i suoi compagni e compagne di classe hanno dato vita a questa associazione. Mi ha sorpreso verificare non solo il grande impegno profuso in questa attività di sostegno ma anche per quello che hanno fatto per aiutare gran parte del ponente ligure”.

“Abbiamo raccolto i buoni spesa – conclude – e li inseriremo nel prossimo avviso. Stiamo verificando di poter ampliare la disponibilità di spesa e accontentare così il maggior numero di persone”.