Alassio, dalla protezione civile 2 milioni di euro per passeggiata Ciccione e via Nam

Alassio. Dalla protezione civile due milioni per passeggiata Ciccione e via Nam ad Alassio. Lo annuncia l’amministrazione comunale del sindaco Marco Melgrati.

Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici, rendiconta con soddisfazione l’iter: “Lo scorso anno avevamo presentato delle richieste di finanziamento per interventi di messa in sicurezza del territorio e per progetti già pronti per un totale di totale era di 2 milioni e mezzo di euro. Con un apposito decreto del 23 febbraio scorso, le richieste sono non solo, sono state ammesse dalla protezione civile, ma anche finanziate per un totale di circa due milioni di euro”.

Gli interventi progettati e previsti sono in passeggiata Ciccione nel tratto dai bagni Walter ai Bagni Miramare e nel tratto del Corner Beach, e su via Nam dove si era verificata una frana durante l’alluvione dell’autunno scorso.

“Il successo è il risultato di un lavoro di una squadra che ha voluto porre attenzione al territorio e alle sue priorità. Ancora una volta vorrei sottolineare il grande supporto ed efficienza dell’ufficio tecnico che ha saputo lavorare ai progetti e presentare domande di finanziamenti ammissibili”.

“Per la parte del bilancio – prosegue Giannotta – c’è stata una grande cura nella tenuta dei dati indispensabili per poter permettere l’accesso alla richiesta di finanziamento: in particolare l’assessore Patrizia Mordente ha agito nei modi e nei termini previsti dalla normativa, inserendo i dati di bilancio nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, dove si raccolgono le informazioni necessarie per tracciare il ciclo della pese per le opere pubbliche. Non è un caso che altre città non abbiano ottenuto i finanziamenti richiesti proprio perché mancanti dei dati utili nell’apposita banca dati”.

“Ci aspettiamo che i nostri consiglieri regionali della zona – aggiunge il sindaco di Alassio Marco Melgrati – ci possano dare una mano per approvare gli spazi previsti, ulteriori rispetto a quelli già esistenti, inseriti peraltro nel progetto comunale, per i servizi ai chioschi della passeggiata con un leggero ampiamento di quella che è la concessione esistente nel volume interrato. Non accettiamo primogeniture da nessuno su progetti realizzati, richiesti dal comune e finanziati sulla base dell’efficienza dell’ufficio tecnico e finanziario del Comune di Alassio”.