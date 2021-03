Alassio. Era stata rinviata a causa delle restrizioni derivanti dalla normativa ex Covid-19. Stamani, complice la “zona gialla” della Liguria si è potuta svolgere regolarmente all’ombra della Statua degli Innamorati la premiazione dei Concorsi di San Valentino.

“Ci vorrebbe un mondo con più poesia: più poesia nel lavoro, con la famiglia, gli amici, nella vita di tutti i giorni”.​ Così Vanessa Pullo aveva commentato la vittoria, lo scorso anno, al concorso “La Lettera o la Poesia d’Amore più bella”, il concorso con cui Alassio, Città degli Innamorati saluta il giorno di San Valentino.

Foto 3 di 3





Vanessa, il suo mondo, lo sta davvero invadendo con la sua poesia perchè è lei, a dispetto del caso, che anche quest’anno si è aggiudicata il Concorso di San Valentino con la lettera d’amore più bella. La sua è ovviamente un’altra poesia: “Passione” il titolo, all’ora x della chiusura delle votazioni aveva conquistato 300 like, 68 commenti e 15 condivisioni.

Per quanto riguarda lo “Scatto d’amore più bello” la vincitrice è invece Francesca Fuoco. Nel suo obiettivo una coppia non più giovanissima che passeggia in Piazza Partigiani, uno scatto in bianco e nero, il sorreggersi l’un l’altro, l’idea della lunga strada percorsa insieme: con 336 like, 7 commenti e 24 condivisioni è lei l’immagine che più di altre ha convinto il pubblico dei social.

Di seguito la poesia.

“Passione” di Vanessa Pullo

Sei un susseguirsi di emozioni diverse

un giorno ti amo

l’altro non so più cosa provo.

Raccogli i miei istinti

portati via le mie mani leggere sulla tua bocca.

Sfiora le mie guance

morirò davanti al tuo addio.

Non cercarmi più finchè in questa esistenza

avrò un corpo.

È peccaminoso il mio istinto verso di te.

Insano desiderio di averti

perdendo ogni pudore.

Lancia la mia forza

trascinala lontano

sarà la tua salvezza.

Portami un fiore in segno di pace,

prenditi cura dei miei sorrisi e

conservali nel tuo cuore

lontano da noi.

L’amore non ha consistenza

l’amore è inspiegabile.

Anima divina brucio al solo contatto.

La tua voce vibra in ogni deserto.

Come il caldo del sole arde

e la mia pelle scotta.

Amami come il sole fa con la luna.

Saremo il giorno e la notte.

Le tue dita saranno una dolce tenerezza

sui tasti bianchi e neri.

Gli amanti sono musica,

corde, suoni, note e parole.

Possederti è morire.

Vivere e restare all’ombra di un’illusione.

Intreccio, passione, respiri.

Immaginare e sognare.

Vivere del tuo ricordo

e sprofondare nell’oblio.

Profondo nero dei tuoi occhi.