Alassio, al via le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid

Alassio. Sono iniziate le prenotazioni per le vaccinazioni presso la tensostruttura allestita davanti all’ingresso del centro Medico Alassio Salute.

“L’Asl ci ha comunicato che, in questa fase, saranno vaccinati gli agenti di polizia municipale, i volontari della Protezione Civile, il personale scolastico e i pazienti cosiddetti “vulnerabili”, ovvero quelli che soffrono di patologie croniche al di sotto dei 65 anni – spiega Francesco Bogliolo, direttore del poliambulatorio alassino – Gli interessati dovranno rivolersi al proprio medico curante che provvederà a fissare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino”.

“E’ tutto pronto – spiega l’assessore alle Politiche Sanitarie del Comune di Alassio, Fabio Macheda – presso la tensostruttura i pazienti riceveranno il farmaco e potranno attendere i tempi previsti dai protocolli sanitari. L’Asl ha già comunicato che lunedì mattina saranno consegnati i quantitativi di sieri richiesti dai medici di base del centro”.

“Già lunedì, se saranno confermati i tempi di consegna delle fiale – aggiunge Bogliolo – saremo in grado di vaccinare i primi cento pazienti, che già hanno ricevuto appuntamento ufficiale. Saranno cinquecento entro la fine della settimana. Compatibilmente con le forniture di vaccini contiamo di proseguire con questi ritmi fino a che non avremo raggiunto l’intera popolazione”.

Nel frattempo da stamani il Centro medico, in collaborazione con l’amministrazione Melgrati Ter ha avviato un nuovo servizio di telemedicina: un trattamento fisioterapico per aiutare i pazienti guariti dal Covid a riprendersi al meglio dagli eventuali strascichi della malattia, in taluni casi, particolarmente debilitante.