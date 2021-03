Ai domiciliari per furto di auto e moto: scontata la pena viene sorpreso su un veicolo rubato

Albenga. Nel pomeriggio di ieri gli uomini dell’Ufficio Sicurezza Urbana del comando di polizia locale di Albenga hanno messo a segno un’altra importante operazione finalizzata alla repressione dei reati predatori nei confronti di G.M., tunisino classe 1989, pregiudicato e già conosciuto alle forze dell’ordine per aver commesso, lo scorso dicembre, una serie di furti di autovetture.

In particolare tra Natale e Capodanno 2020 G.M. aveva rubato diverse macchine utilizzandole fino a che queste erano in grado di funzionare.

In quell’occasione era scaturita una complessa attività investigativa da parte della polizia locale di Albenga che aveva portato, anche grazie all’osservazione delle telecamere di videosorveglianza ad alta precisione (alcune delle quali dotate del sistema Ocr di riconoscimento delle targhe) e alla fitta rete di contatti e testimonianze raccolte dagli agenti, all’arresto dell’uomo. Terminati da pochi giorni gli arresti domiciliari, G.M. non ha perso tempo riprendendo la sua attività criminale.

Ieri l’uomo, a seguito di una serie di appostamenti in borghese e tramite l’impianto di videosorveglianza presente in città, è stato individuato alla guida di un’autovettura Dacia Duster oggetto di furto nella giornata di martedì 9 marzo a Imperia. Grazie all’attività investigativa della polizia locale di Albenga, a G.M. sono stati inoltre contestati altri tre furti di autovetture e motocicli messi a segno nei giorni precedenti in alcune località della Riviera. A seguito di quanto emerso l’uomo è stato denunciato e deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

Su tale operazione afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Esprimo grande soddisfazione nei confronti dell’operato della polizia locale di Albenga che, attraverso una attenta attività investigativa e di indagine, nel giro di poco tempo ha individuato e denunciato un soggetto che, solo pochi mesi fa, aveva commesso lo stesso genere di reato. L’uomo, non solo rubava le auto, ma le conduceva con un atteggio tale da creare pericolosissime turbative alla circolazione stradale e mettendo a repentaglio l’incolumità fisica di altri utenti della strada. ”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis aggiunge: “Ancora una volta la polizia locale di Albenga ha dimostrato la sua grande professionalità e la presenza sul territorio. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine”.