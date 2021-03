Agricoltura, vicepresidente regionale Piana: “A Roma per portare le istanze della Liguria”

Liguria. “I temi caldi del comparto agroalimentare ligure devono arrivare all’attenzione di tutti i livelli istituzionali: per questo oggi a Roma ho incontrato prima i senatori Francesco Bruzzone, Maurizio Campari, Manuel Vescovi, i deputati Flavio Di Muro, Edoardo Rixi e Lorenzo Viviani, quindi il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi”. Lo dice in una nota Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura.

“Un modo – spiega Piana – per favorire diverse progettualità, a partire dall’auspicata soluzione di riparto dei fondi FEASR, che permetta di non perdere tempo sulle risorse del biennio 2021-2022. Servono impegni ulteriori per alleggerire la burocrazia del settore florovivaistico, ad esempio per il nostro export verso il Regno Unito, e per l’accesso alla digitalizzazione di ogni azienda agricola”.

“Inoltre, siccome riscontriamo una elevata richiesta da parte dei viticoltori liguri di incrementare le proprie coltivazioni, si devono anche rivedere i criteri di riparto. Sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale ed economica gli altri punti oggetto di trattazione”