Agende Rosse in Liguria, Riolfo (Lega): “Importante audizione di Salvatore Borsellino in commissione antimafia”

Regione. “Il 21 marzo si celebra la ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’. Con grande soddisfazione oggi, su mia richiesta, la sesta commissione regionale Antimafia ha audito i rappresentanti del Movimento Agende Rosse”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e commissario della sesta commissione Antimafia Mabel Riolfo (Lega).

Durante l’audizione ci sono stati “gli importanti e preziosi interventi del professore Giuseppe Carbone, Angelo Garavaglia Frangetta e Salvatore Borsellino, fratello di Paolo”.

“Il Movimento, dal momento della sua fondazione, porta in giro per l’Italia e soprattutto nelle scuole la testimonianza di Salvatore relativamente alla vita di Paolo Borsellino, sia come persona che magistrato, ricostruendone la vicenda processuale e ponendo l’accento sulle modalità con cui il fenomeno mafioso si insinua nel tessuto sociale”.