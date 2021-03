Affari marittimi e pesca, Piana: “Sbloccati oltre 498mila euro tra investimenti produttivi ed efficientamento energetico”

Regione. Approvati oggi in giunta regionale per il 2021 gli avvisi pubblici e i bandi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca nell’ambito del programma operativo FeampItalia 2014-2020.

Dichiara Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca: “I settori d’intervento spaziano dall’ittiturismo all’acquacoltura con una doverosa attenzione per la tutela dell’ambiente, ad esempio favorendo la sostituzione dei motori”.

“I bandi, in particolare, riguardano la misura 1.30 di diversificazione e nuove forme di reddito (137.681, 76 euro con scadenza il 31 maggio), la 1.41 par 2 sull’efficienza energetica e la mitigazione dei cambiamenti climatici (47.556, 68 euro entro il 31 maggio), la 1.43 per interventi in infrastrutture nei porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca (204.714, 86 euro con termine il 30 settembre) e la 2.48 par 1 per investimenti produttivi destinati all’acquacoltura (108.338, 81 euro con scadenza il 31 maggio)”.