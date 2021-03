Ad Albissola l’ultima tappa de “Lo Scrigno delle principesse”, la raccolta fondi per aiutare la neuropsichiatria infantile di Asl2

Albissola Marina. Sabato 13 e domenica 14 marzo si terrà ad Albissola Marina l’ultima tappa della raccolta fondi “Lo scrigno delle principesse” organizzata dalle Principesse in Corsia in collaborazione con la Croce Oro di Albissola Marina a favore del reparto di neuropsichiatria infantile dell’Asl2.

Le Principesse in Corsia hanno fatto visita diverse volte al reparto di neuropsichiatria infantile, presso il distaccamento di via Chiappino, con l’obiettivo di regalare un sorriso e un momento di serenità ai tanti bambini che si recano a fare le terapie.

“Volevamo fare di più e cosi insieme al presidente della Croce Oro di Albissola Marina Alessio Salis e alla coordinarice della neuropsichiatria Patrizia Marenco e la responsabile del servizio Paola Bona abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi un po’ diversa dal solito. Abbiamo costruito un grande scrigno magico dento al quale sono stati messi tanti bigliettini che contengono delle sorprese per i bambini (tra queste anche colazioni con brioche e succo, pizze, sedute di smalto, tagli capelli, libri) e gadgets gentilmente offerti da tanti sponsor del territorio. Con ogni donazione, totalmente libera, ringraziamo con un regalo dello scrigno. E0 un modo per dire grazie a tutti coloro che, nonostante il momento difficile, danno il loro contributo anche piccolo per i bambini”.

Le principesse e la loro mascotte Chase di Paw Patrol, molto amata dai bimbi, saranno tutto il giorno in corso Bigliati in prossimità del supermercato Md. “Ringraziamo i Comuni di Albisola superiore e Albisola Marina per aver patrocinato l’evento e averci dato la possibilità di realizzare questa raccolta fondi”.

Per chi volesse la Croce Oro ha messo a disposizione anche un conto corrente:

Iban: IT43Z0200810602000105888730

Causale: Scrigno delle Principesse