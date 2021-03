Albenga. È stata inaugurata questa mattina ad Albenga una panchina in memoria di Clara Ceccarelli, uccisa il 19 febbraio 2021 con 115 coltellate dall’ex compagno davanti al suo negozio a Genova.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale di Albenga, è partita da Maria Sanna e Enrico Soddu, titolari del parrucchiere “Champagne” in via dei Mille, che hanno coinvolto un’amica, Claudia Marcotullio, che si è occupata di realizzare in prima persona la panchina.

Foto 2 di 2



Affermano i titolari di Champagne: “Siamo fieri di essere riusciti a realizzare questa panchina e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa in primis Art Color di Albenga che ci ha donato i colori che abbiamo utilizzato. Speriamo che questa panchina possa essere il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e occasione di riflessione per tutti”.

Aggiunge Claudia Marcotullio: “Non conosciamo direttamente Clara Ceccarelli, ma ogni donna è quella donna e speriamo che anche altri commercianti possano intraprendere iniziative di questo genere affinché quanto è accaduto a lei e a molte altre donne non accada mai più”.

L’assessore Marta Gaia: “Sono 14 le donne uccise dall’inizio dell’anno ad oggi, un numero che deve farci riflettere e che deve indurci a parlare sempre di più delle tematiche inerenti alla violenza sulle donne e, soprattutto, dei diritti, spesso violati, delle donne. Clara è stata uccisa esattamente un mese fa con 115 coltellate e proprio oggi abbiamo voluto inaugurare questa panchina realizzata da una commerciante in ricordo di una commerciante uccisa. Concludo con un appello rivolto a tutte le donne: chi vi picchia non vi ama. Denunciate.”