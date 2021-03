Accoltellato al culmine di una lite, un fendente gli perfora i polmoni: minorenne portato al Santa Corona

Pietra Ligure. Un ragazzino minorenne è stato accoltellato ieri pomeriggio da un altro giovane al culmine di un litigio. E’ successo a Pontedassio, nell’entroterra di Imperia.

La vittima è un minorenne italiano, residente nell’imperiese: è stato raggiunto da diversi colpi inferti probabilmente con un coltello. Con un fendente è stato colpito al petto: una ferita grave che gli ha perforato i polmoni. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nell’ospedale di Imperia, durante la notte è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore, un italiano incensurato e poco più che maggiorenne, poco dopo i fatti è stato sottoposto a fermo dai carabinieri di Imperia: è accusato di tentato omicidio in concorso con un’altra persona denunciata a piede libero. Ora si attende che il gip convalidi il fermo, deciso sia per il pericolo di fuga che per i gravi indizi di colpevolezza che inchiodano il giovane.

Ancora in fase di ricostruzione il movente, che sembrerebbe comunque dovuto a futili motivi: per questo i militari dell’Arma hanno contestato al giovane il tentato omicidio aggravato.