A Savona i genitori scendono in piazza per parlare di scuola, dad e utilizzo delle mascherine

Savona. Si intitola “In un mondo sottosopra lottiamo per una nuova scuola” l’iniziativa in programma sabato 6 marzo dalle 15 alle 18 in Piazza Sisto, a Savona.

L’evento, a cui prenderanno parte genitori, insegnanti e studenti, vuole essere un laboratorio di idee a cielo aperto per – si legge nella locandina pubblicata dagli organizzatori – “confrontarci su Dad, utilizzo delle mascherine e patti di corresponsabilità educativa“.

Nel corso del pomeriggio interverranno i rappresentanti di diverse associazioni. Inoltre, sarà presente anche uno spazio dedicato ai bambini, con pre-iscrizioni al numero di telefono 393.1840962 (Luisa Magnone).

“Portare cuscini colorati per sedersi a terra e oggetti per creare percussioni” è l’invito dei promotori dell’iniziativa.

L’evento, nato per dare “la parola ai genitori, prende spunto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.