5G e domotica: la tecnologia che rivoluzionerà l’IoT

È ormai certo che la tecnologia e il suo costante sviluppo sta letteralmente cambiando le abitudini di tutti, non solo a livello professionale ma anche nella vita di tutti i giorni. Basti pensare alla domotica, ovvero a quel particolare settore che si occupa dello studio delle tecnologie volte a migliorare la qualità della vita nella casa. La domotica però non è solo questo, essa infatti permette anche di sfruttare al meglio gli impianti (ad esempio di riscaldamento o di luce) presenti in casa, ottimizzando così i consumi e permettendo la loro integrazione con altri dispositivi. Detto in maniera semplice, a differenza degli impianti obsoleti, il sistema domotico permette di gestire in modo coordinato (e soprattutto smart) quasi tutti i dispositivi presenti in casa. Per avere maggiori dettagli sulle potenzialità della domotica è consigliabile rivolgersi a dei professionisti del settore, come ad esempio www.domoticafull.it, in modo da poter conoscere a pieno tutti i vantaggi che ha da offrire.

Domotica e Internet of things

Se si ha intenzione di creare una vera e propria casa “smart” è fondamentale abbinare la domotica all’IoT (internet of things) solo in questo modo è possibile ottenere il massimo. Questo binomio infatti tende a rivoluzionare, e per certi versi a perfezionare, il concetto di “casa intelligente”, garantendo una nuova concezione di casa. Se la domotica permette di gestire diversi dispositivi da un unico impianto centralizzato, l’IoT, traducibile letteralmente come “internet delle cose” permette a due o più dispositivi di comunicare tra di loro, o meglio, di scambiarsi autonomamente i dati, in modo da garantire una vita più comoda alle persone. In poche parole, grazie a IoT è possibile avere dispositivi che ragionano autonomamente (in funzioni di variabili esterne) per adattarsi alle abitudini di chi vive in casa in modo da semplificargli la vita. Se questa tecnologia viene applicata alla domotica, insieme riescono a trasformare le classiche case in una sorta di dispositivo che può essere gestito a distanza, da qualsiasi parte del mondo. Se ad esempio si è fuori di casa e si ha intenzione di controllare se l’impianto di climatizzazione è acceso occorre semplicemente controllare dallo smartphone, senza recarsi necessariamente a casa.

Il ruolo chiave della connessione ad internet

Ovviamente tutto questo è possibile solo ed esclusivamente se si è connessi ad internet. Nelle abitazioni intelligenti infatti internet assume un ruolo di prim’ordine in quanto, tutte le attività e le operazioni necessitano di una connessione, solo grazie ad essa infatti si riesce ad avere uno scambio di informazioni tra l’utente (o gli utenti) e il sistema domotico. Con l’avvento della tecnologia 5g ovviamente si ha un netto miglioramento della velocità di trasmissione dei dati. Questo significa che sarà possibile rendere ancora più smart le abitazioni e migliorare ancora di più la potenza degli impianti con conseguente risparmio di tempo e di denaro. Con i futuri impianti domotici infatti non sarà più necessario predisporre un cablaggio, tutto ciò che occorre infatti è una connessione ad internet ultraveloce capace di surrogare completamente i classici fili.