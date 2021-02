Zona arancione a San Valentino, Toti: “Chiesto al ministro posticipo, ma la mia richiesta è stata respinta”

Liguria. “Ho chiesto al ministro Speranza di poter far scattare le ordinanze della zona arancione dalla sera di domenica, che è giornata di San Valentino che per i ristoratori e un mondo importante del commercio ha un valore non indifferente, ma la mia richiesta è stata respinta”.

A dirlo è il governatore della Regione Giovanni Toti nel consueto punto stampa serale, dove non può fare a meno di esprimere un commento sulle limitazioni che andranno a interessare tutta la regione per i prossimi 14 giorni a partire dalle 00.01 di domenica mattina, quindi da domani sera.

“È una decisione che è appannaggio del ministro e pertanto ne prendiamo atto senza poter in alcun modo intervenire da un punto di vista normativo – afferma Toti -. Il governo, tenuto conto della precarietà politica, ha inteso rispettare la norma alla lettera. Il quadro normativo non ci consente di fare qualcosa, un provvedimento ponte per le prossime ore non avrebbe alcun valore e le forze dell’ordine sarebbero tenute a far rispettare l’ordinanza ministeriale.

“Se autorizzassimo i ristoranti ad aprire a pranzo violeremmo la legge. Spero sia l’ultima volta che questa doccia scozzese impesta la nostra economia – specifica Toti – Nelle interlocuzioni di queste ore col ministro Speranza abbiamo più volte dettagliato la situazione della Liguria che ha certamente un Rt superiore a 1, ma ci sono zone dove è più basso e zone come Sanremo e Ventimiglia che, risentendo della fortissima presenza del Covid in Costa Azzurra, incidono sull’intera regione”.