Webinar SGS per discutere di leadership, calcio e futuro

L’attenzione della Federazione sulla formazione dei giovani attraverso un programma innovativo. A tale titolo venerdì 5 febbraio alle 17.00, si è il secondo dei dieci appuntamenti previsti dal programma di formazione FIGC Youth Lab webinar series.

Nel corso dell’incontro, dal titolo “Leadership come capacità di visione e pianificazione”, sono intervenuti il Segretario Generale FIGC Marco Brunelli, la Coordinatrice dell’area formazione SGS Josefa Idem, Francesco Anesi (Ambassador GSIC – Global Sport Innovation Center powered by Microsoft), Marco Bicocchi Pichi Entrepreneur (Business Angel – Strategy & Innovation Expert).

Il programma di formazione all’innovazione si prefigge l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui 28 ragazzi e ragazze under 30 provenienti da tutt’Italia, selezionati da tutti i Coordinamenti Regionali del Settore Giovanile e Scolastico e aiutarli a sviluppare un pensiero aperto e analitico su tematiche quali la leadership, l’innovazione, il project management, la comunicazione e le soft skills.

La speranza è che questo Programma di Youth Leadership permetta alle nuove generazioni di diventare protagoniste delle attività organizzate sul territorio nazionale dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, fornendo il proprio contributo per lo sviluppo di nuove idee e progetti. “La partecipazione del Segretario Generale della FIGC riflette l’attenzione della leadership FIGC nei confronti dei giovani attraverso un programma formativo di eccellenza – ha dichiarato Vito di Gioia, Segretario Generale dell’SGS – e nobilita questa iniziativa, il ‘FIGC Youth Lab’ che è pensata e costruita dal Settore Giovanile e Scolastico (SGS) con uno sguardo al futuro e alle future generazioni”.

“Ci siamo ispirati alle best practices internazionali e ci siamo rimboccati le maniche soprattutto pensando ad una logica di eco-sistema. Convinti della necessità di creare una cultura dell’innovazione e della formazione, partendo dall’interno e dai giovani, soprattutto in un periodo difficile e sfidante come quello che stiamo affrontando con la pandemia ed il Covid-19. Vogliamo sperimentare e, a nostra conoscenza, siamo l’unica Federazione Calcistica Nazionale con un laboratorio di innovazione focalizzato su giovani e calcio. Ringraziamo la leadership federale per l’esempio, il dialogo e la fiducia. Domani faremo squadra con il Segretario Generale Marco Brunelli con uno sguardo verso il futuro e l’open innovation”.

Di seguito l’agenda delle attività:

Introduzione

Vito di Gioia Segretario Settore Giovanile e Scolastico, FIGC

Intervista al leader: facciamo squadra con Marco Brunelli – Segretario Generale FIGC

Una Testimonianza Sportivo-Manageriale: Trasformare il senno di poi in senno di prima – Josefa Idem Coordinatrice SGS Academy

Elementi di Leadership: orientarsi nel mondo

Francesco Anesi Ambassador GSIC – Global Sport Innovation Center powered by Microsoft

Leadership e Innovazione

Marco Bicocchi Pichi Entrepreneur – Business Angel – Strategy & Innovation Expert

Attività Pratica pro futuro

Daniela Nardella FIGC SGS