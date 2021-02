Violenza di genere, la proposta di Fischia il Vento: “Uomini in piazza per chiedere scusa alle donne”

Albenga. Il presidente della Associazione Fischia il Vento, Giuliano Arnaldi, chiama alla “mobilitazione contro lo sterminio delle donne gli uomini di tutti i partiti, le associazioni, le istituzioni” e invita tutti a scendere “in piazza per chiedere scusa alle donne”.

Un gesto semplice e forte che si concretizzerà in un flash mob sabato 27 febbraio alle 18 in punto ad Albenga, in piazza San Michele nel pieno rispetto delle norme anti-Covid: “Ogni uomo che vorrà e potrà esserci fisicamente si faccia chiamare sul telefono cellulare da un amico che non può essere li alle 18 esatte, in modo che la piazza sia piena del suono assordante di chiamate senza risposta. E magari questo gesto si potrà fare in altre piazze, in altri luoghi di lavoro, nei supermercati… Facciamo squillare tutti insieme i nostri telefoni , per una volta invece di rispondere ad una chiamata telefonica rispondiamo alla nostra coscienza di esseri umani.”

Ecco il testo dell’appello.