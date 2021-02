Villanova, il nuovo comandante dei carabinieri Giovanni Licciardello fa visita all’amministrazione comunale

Villanova d’Albenga. Questa mattina Giovanni Licciardello, maresciallo maggiore dell’Arma e nuovo comandate della stazione dei carabinieri di Villanova d’Albenga, si è recato in municipio per far visita e salutare le autorità. Ad accoglierlo questa mattina in comune il sindaco Pietro Balestra, il vicesindaco Paolo Cha e l’assessore alla polizia municipale e alla sicurezza Franco Scrigna.

“Facciamo al comandate Licciardello i nostri migliori auguri di buon lavoro – hanno detto – Siamo felici di presentarlo alla comunità tutta, certi di una futura proficua collaborazione”.

Presente alla visita anche il comandante della polizia locale Vincenzo Pellitteri.

Licciardello si è arruolato nel 1987. Dal 2001 al 2015 è stato vice comandante della stazione di Ceriale e dal 2015 a ieri ha ricoperto il ruolo di comandante.