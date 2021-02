VBC Savona: weekend senza vittorie, ma utile per fare esperienza

Savona. Il weekend appena trascorso è stato ricco di gare ma avaro di punti per il VBC Savona: le formazioni giovanili biancorosse non portano a casa nessuna vittoria, ma tante cose su cui lavorare.

L’Under 19 maschile conquista l’unico punto della società in questo avvio, arrendendosi per 3 set a 2 contro la Gandolfo Marmi Carcare al termine di una sfida molto esaltante.

VBC Savona – Gandolfo Marmi Carcare 2-3 (21-25 28-26 25-17 17-25 11-15)

Anche le ragazze dell’Under 17 danno del filo da torcere al Celle Varazze Volley Bianca, arrendendosi però senza conquistare alcun set.

VBC Savona – Celle Varazze Volley Bianca 0-3 (15-25 17-25 21-25)

Doppio 3 a 0 al passivo per le formazioni dell’Under 15 femminile: le giovanissime del girone B non possono nulla contro le più grandi del Celle Varazze Volley; nel gruppo C invece le ragazze di leva vanno vicine alla conquista del secondo set contro il Finalmaremola Blu, senza però riuscirci.

VBC Savona – Celle Varazze Volley 0-3 (4-25 12-25 4-25)

Finalmaremola Blu – VBC Savona 3-0 (25-12 25-22 25-9)