Varazze. Partiranno tra qualche giorno i lavori di riqualificazione di Largo Alpini d’Italia. Lo annuncia l’assessore Filippo Piacentini illustrando il progetto diviso in tre lotti che dovrebbe concludersi prima della fine di aprile.

La zona è quella centrale che circonda il Palazzetto dello Sport e il mercato civico. Con il primo verrà rifatto il parcheggio in sterrato, l’impiantistica del sottosuolo e i marciapiedi. A marzo si completeranno la seconda e la terza parte di lavori con la realizzazione dei parcheggi, del verde, delle “torrette” per accogliere i banchi del mercato e degli idranti per il sistema antincendio.

Foto 3 di 3





Terminato questo si provvederà al rifacimento del tratto davanti al mercato civico. “Sarà garantito il transito pedonale e gli operatori del mercato potranno continuare la loro attività. Per Santa Caterina dovrebbe essere tutto finito – afferma Piacentini – per ultimo rimarrà da riqualificare il muro delle Boschine che verrà pitturato. È soggetto a vincolo, quindi la pratica al momento è in Sovrintendenza”.