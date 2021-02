Varazze. Domenica ha tenuto aperto per San Valentino nonostante il ritorno della Liguria in zona arancione, e puntualmente è arrivata la notifica per aver infranto la legge. Sanzionato dunque il ristoratore di Varazze che aveva deciso di protestare con i fatti contro il provvedimento che aveva obbligato alla chiusura i ristoranti liguri proprio a partire da domenica 14 febbraio, quando i locali erano pieni di prenotazioni.

L’uomo è consapevole di aver sbagliato e pagherà, dice, ma non rinuncia a gridare all’ingiustizia, puntando il dito contro la disparità di trattamento con i commercianti abusivi. “Abbiamo ricevuto la notifica dell’infrazione per essere stati aperti domenica 14 febbraio in zona arancione. E’ giusto – sottolinea Enrico Nani nel suo amaro sfogo – ma vi sembra sia normale che sempre, tutti i giorni, alla luce del sole sulla passeggiata ci siano degli abusivi indisturbati? Evasori fiscali, merce contraffatta! A noi la multa, a loro no”.

Foto 2 di 2



“Questa mattina mia moglie ha preteso eque misure per chi infrange la legge – prosegue – Le è stato risposto che non sempre i vigili urbani possono intervenire perché sono pochi. Però ieri in due sono venuti a notificare” aggiunge sarcasticamente Nani che rimarca: “Chi sbaglia paga (tipo noi) e la legge deve essere uguale per tutti”.