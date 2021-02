Varazze. L’affetto e la riconoscenza dei varazzini nei confronti dei cantieri Baglietto si traduce anche con la volontà di creare un luogo della Memoria dedicato a questo pezzo di storia che tanto ha dato alla città. La proposta arriva direttamente dalla minoranza consiliare: Paola Busso, Massimo Lanfranco e Gianantonio Cerruti hanno inviato al Sindaco una proposta di deliberazione del consiglio comunale circa i cantieri Baglietto, la cui parziale demolizione è in atto in questi giorni.

“Vedere la demolizione sta facendo affiorare molti ricordi di ciò che hanno significato i Baglietto per i nostri concittadini – osservano i consiglieri -, pertanto chiediamo che il consiglio comunale si impegni mediante una delibera su due punti fondamentali: quello di mantenere viva la memoria dei cantieri Baglietto e di tutto quello che hanno significato per la nostra città alle generazioni future e quello di individuare nei pressi delle aree portuali un luogo della memoria e una mostra permanente dedicata ai cantieri”.

“Guardando i progetti delle edificande aree del porto e del retroporto – continuano i consiglieri di minoranza – ci risulta la presenza di alcuni edifici e spazi da destinarsi a pubblico interesse ma nessuno dell’attuale Giunta si è ancora pronunciato in merito alle funzioni che dovranno ricoprire tali nuovi spazi. Ad oggi non c’è la certezza che, in tali edifici che si stanno costruendo e spazi pubblici, sia ubicato un luogo della memoria o almeno una mostra permanente che possa far ricordare oltre 150 anni di importante storia varazzina. Cancellare – concludono – anche la memoria dello storico cantiere sarebbe un danno irreparabile per le future generazioni di varazzini”.