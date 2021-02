Varazze, aperto un nuovo bando per il sostegno alle locazioni e alle persone in difficoltà

Varazze. Il Comune di Varazze ha riaperto un nuovo bando per il sostegno alle locazioni, per le persone in difficoltà, con l’erogazione di un contributo economico.

Il bando, aperto già da martedì 9 febbraio, terminerà giovedì 11 marzo. La documentazione per la partecipazione è disponibile sul sito del Comune o, in alternativa, è possibile ritirarla presso il Comune stesso.

Il contributo è indirizzato a chi non ha ancora usufruito di aiuto per il pagamento dell’affitto nel bando precedente (mesi ottobre-novembre 20200) e prevede, però, maggior possibilità di partecipazione ampliando le categorie di richiedenti. Infatti il limite massimo di affitto annuo sul quale poter chiedere la contribuzione è stato elevato da 7.800 euro a 9.600 euro, per nuclei familiari con ISEE non superiore a 16.700 euro.

Inoltre è stata inserita una ulteriore categoria di richiedenti ovvero nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro ma che nell’anno 2020 (periodo marzo-maggio) abbiano subito una diminuzione del reddito di almeno il 20% rispetto al 2019.

Il contributo erogabile va da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.400 euro per nucleo familiare, in proporzione, ovviamente, al numero di domande che perverranno essendo il monte delle risorse disponibili pari a 37.792,01 euro. Tutte le informazioni sono meglio specificate nella documentazione disponibile.

“Il bando pubblicato – interviene l’Assessore ai servizi sociali Mariangela Calcagno – è una integrazione di quello pubblicato nei mesi conclusivi del 2020. Sono risorse di provenienza regionale che la amministrazione ha prontamente messo a disposizione della cittadinanza considerando la difficoltà che molte persone stanno vivendo in questo periodo”.

Sull’argomento interviene anche il vicesindaco Luigi Pierfederici: “Questo bando va a completare il sostegno alle locazioni del bando precedente. Nel 2020, infatti, l’Amministrazione comunale aveva già messo a disposizione risorse complessive per un totale di 52.313,55 euro che hanno potuto soddisfare 77 domande di contribuzione. Con il nuovo bando si ampliano le categorie ammesse, questo per cercare di aiutare il maggior numero di famiglie in difficoltà presenti sul nostro territorio”.

“Da quando è iniziata l’emergenza Covid-19 abbiamo cercato di mettere sempre risorse in campo per aiutare la cittadinanza, ad esempio con l’erogazione dei buoni spesa e con il precedente bando affitti, e vogliamo continuare anche per il 2021 sulla stessa strada. Successivamente a questo bando stiamo lavorando per riproporre un ulteriore sostegno per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità, per il pagamento della TARI e nuovamente un sostegno agli affitti. L’amministrazione è ancora più vicina ai propri cittadini in questi momenti per molti di difficoltà; il Comune è e deve essere un riferimento per chiunque possa aver bisogno” prosegue.

“Infatti per poter gestire al meglio questi bandi tutti gli uffici stanno dando la massima disponibilità a collaborare con i servizi sociali per dare le migliori risposte alle esigenze nel minore tempo possibile. Il senso di comunità, che a maggior ragione deve essere forte in questo periodo, deve partire dalle istituzioni e noi non vogliamo tirarci indietro”, conclude il vicesindaco Pierfederici.