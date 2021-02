Vaccino, Giacobbe (Auser): “I nostri volontari accompagnano gli anziani, è importante che siano protetti”

Savona. “Auser si è resa disponibile a dare tutte le informazioni disponibili sulle modalità e i tempi della campagna vaccinale, man mano che gli enti ci daranno le informazioni necessarie. Siamo a disposizione anche per accompagnare gli anziani che ne avessero bisogno, con i volontari e i mezzi del trasporto protetto dell’Associazione. E già questa mattina abbiamo accompagnato la signora Ivana al ‘PalaTrincee'”.

E’ quanto comunica Anna Giacobbe, la presidente di Auser Savona, dopo il primo giorno della campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni. “E’ molto importante che soprattutto gli anziani accolgano questa opportunità, per proteggere sé stessi e gli altri. Solo così si potrà riprendere una vita normale, tornare ad incontrarsi, uscire dall’isolamento”.

“Quello del trasporto protetto – conclude – è un servizio che abbiamo continuato a svolgere in tutti questi mesi per diverse destinazioni, insieme alla consegna della spesa e dei farmaci, assicurando tutte le precauzioni per il contrasto alla diffusione del contagio, con sanificazioni, dispositivi di protezione individuale”.