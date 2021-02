Vaccino Covid in Valbormida: a Millesimo si farà al palazzetto dello sport. A Cairo a teatro?

Valbormida. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi da parte degli incaricati dell’Asl2, il palazzetto dello sport di Millesimo è stato identificato come sede vaccinale per il Covid-19. Il sito dovrebbe servire come hub di zona, oltre a Millesimo, anche i comuni di Murialdo, Roccavignale, Osiglia e Cosseria e sarà rivolto agli abitanti valbormidesi over 80.

“Ne siamo molto fieri – commenta il sindaco Aldo Picalli – Il comune di Millesimo, ringraziando per la fiducia nel sito, si adopererà con la massima collaborazione perché le operazioni vaccinali vengano svolte secondo protocolli asl mettendo a disposizione le strutture esistenti per percorsi fluidi ed aree sicure”.

Anche a Cairo si sono svolti i sopralluoghi dei tecnici asl per l’utilizzo dei locali del Teatro Chebello (il vaccino anti-influenzale era stato inoculato nel foyer), “nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’autorizzazione” ha spiegato il sindaco Lambertini. L’intenzione, infatti, è di utilizzare un’area esterna per tutelare i reparti attivi all’interno dell’ospedale San Giuseppe.

A Cengio, invece, ancora nessun sopralluogo, ma il sindaco Dotta si dice sempre disponibile a concedere gli spazi dell’ex asilo parrocchiale, come avvenuto per il vaccino anti-influenzale. Dovrebbe essere individuata anche una sede per Calizzano e Bardineto, dove oggi pomeriggio ci sarà l’ispezione dei tecnici dell’asl.