Vaccino Covid, il Comne di Albenga mette a disposizione la tensostruttura di Campolau

Albenga. Il Comune di Albenga, in prima linea per la campagna vaccinale anti-Covid, mette a disposizione la tensostruttura di Campolau per la somministrazione delle dosi agli over 80.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “In questo momento la campagna vaccinale deve essere la nostra priorità, solo così potremo sperare di tornare presto alla normalità. Proprio per questo ci siamo immediatamente messi a disposizione dell’Asl e nei giorni scorsi abbiamo effettuato diversi sopralluoghi mettendo a disposizione spazi di proprietà del Comune. Dopo attente valutazioni la tensostruttura di Campolau è stata ritenuta la più idonea sia per la dimensione degli spazi che per la facile accessibilità e la presenza del parcheggio adiacente alla stessa, indispensabile specie per persone disabili e ultraottantenni che potrebbero avere difficoltà nella deambulazione.”

Continua il primo cittadino: “Massima la comprensione delle società sportive che dovranno riorganizzare le loro attività, ma che, consapevoli dell’importanza della scelta, si sono dimostrate immediatamente collaborative. Un ringraziamento va anche ai nostri tecnici comunali, agli operai e ai nostri elettricisti per aver collaborato nell’allestimento degli spazi al fine di renderli idonei ad eseguire le vaccinazioni in sicurezza. Un ringraziamento anche a Rocketway che, nel contesto del rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Albenga, ha fornito gratuitamente la connettività nella tensostruttura”.

“Per quel che concerne le modalità di prenotazione e di accesso alla vaccinazione – conclude il sindaco Tomatis – l’Asl comunicherà nei prossimi giorni tutti i dettagli. Ricordiamo infatti che la campagna di vaccinazione viene gestita direttamente dal servizio sanitario.”

La campagna vaccinale ad Albenga inizierà con tutta probabilità a partire dalla prossima settimana. Nei prossimi giorni l’Asl comunicherà ufficialmente le modalità con le quali sarà posta in essere la campagna di vaccinazione.