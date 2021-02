Pietra Ligure. Non dovrebbe accadere, ma accade. Entra nel vivo la campagna di vaccinazione anti covid e sorgono già le prime criticità.

Si sta infatti ingrossando la lunga fila di persone convocate per il vaccino anti Covid davanti all’ingresso del padiglione chirurgico di Santa Corona, come ci racconta Franco (un dipendente) ai microfoni di Ivg: “Sono arrivato per le 10, l’orario del mio appuntamento era per le 10.10, ma in fila siamo già una settantina di persone, fila che rimane costante nei numeri perché le persone continuano ad arrivare. Siamo decisamente troppi e appiccicati uno all’altro. Si parla tanto di evitare gli assembramenti e poi si mette in atto una simile stupidaggine. Molti di noi sono qui per l’inoculazione della prima dose, altri invece per il richiamo della seconda dose di vaccino”.

Foto 2 di 2



“Oltre ai dipendenti degli ospedali, ho scoperto che sono stati convocati anche i volontari della Croce Bianca di Albenga e Andora con l’indicazione di venire al Santa Corona per il vaccino dalle ore 9 – spiega -. Quindi siamo decisamente in tanti. Mano a mano infatti la fila è aumentata. Sono preoccupato perchè mi sembra che ci sia un po’ di disorganizzazione e chissà cosa accadrà quando entreremo nel vivo delle vaccinazioni per gli over ottantenni. Non tutti infatti sono in grado di venire da soli, molti saranno accompagnati e quindi ci sarà un grande assembramento”.

“Inoltre oggi è una bella giornata e quindi siamo fuori in fila al sole, ma cosa avremmo fatto se ci fosse stata una giornata di pioggia? Fare il vaccino è importante, ma altrettanto lo è farlo in piena sicurezza e con questi assembramenti, a mio parere tanto sicuri non siamo”, conclude Franco.