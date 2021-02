Vaccini, per la Asl 2 altre 3.510 dosi. Le precisazioni di Anci sulle prenotazioni nei piccoli comuni

Liguria. Sono state consegnate oggi, martedì 16 febbraio, 18 “pizza box” (21.060 dosi) di vaccino Pfizer BioNTech.

Ecco la loro distribuzione:

Asl1, ospedale Sanremo: 2 dosi “pizza-box” contenenti 2.340 dosi

Asl2, ospedale Savona: 3 “pizza-box” contenenti 3.510 dosi

Asl3, ospedale Villa Scassi: 5 “pizza-box” contenenti 5.850 dosi

Istituto G. Gaslini: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

Ospedale Policlinico San Martino: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

Ospedale Galliera: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

Ospedale Evangelico Internazionale: 1 “pizza box” contenente 1.170 dosi

Asl4, ospedale Sestri Levante: 2 dosi “pizza-box” contenenti 2.340 dosi

Asl5, ospedale Sarzana: 2 dosi “pizza-box” contenenti 2.340 dosi.

Inoltre, è previsto per sabato 20 febbraio l’arrivo di 138 confezioni (13.800 dosi) di vaccino AstraZeneca; il quantitativo inizialmente previsto è stato modificato e ridotto (da 182 confezioni a 138 confezioni totali).

Nel corso della scorsa settimana sono arrivate 137 scatole di vaccino AstraZeneca (13.700 dosi), 11 “pizza box” (12.870 dosi) di vaccino Pfizer-BioNTech e 47 scatole (4.700 dosi) di vaccino Moderna.

Intanto nel pomeriggio è arrivata una precisazione di Anci: “Le persone over 80 residenti o domiciliate nei Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti possono prenotare la vaccinazione anti-Covid19 attraverso due canali: seguendo il percorso organizzato direttamente dal proprio Comune, che dunque, gestisce in autonomia l’agenda delle prenotazioni; oppure nel caso non vi sia agenda comunale, possono prenotare la vaccinazione attraverso il tradizionale canale Cup regionale”.

“La precisazione si rende necessaria a seguito della configurazione complessiva del percorso sinergico Regione Liguria-Asl-Anci Federsanità, che sta maturando in queste ore una definizione operativa di luoghi e cronoprogramma della campagna vaccinale, che vede la partecipazione di tutte le 5 Asl liguri”.

L’informazione è stata inviata a Regione Liguria per la rettifica sul sito web. E’ stato predisposto da Anci un format che i sindaci possono utilizzare per la comunicazione ai cittadini, adattabile a seconda della modalità di prenotazione prescelta.