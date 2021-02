Vaccini, Brunetto (Lega): “Priorità anche per studenti di medicina che svolgono tirocini formativi”

Liguria. “Dopo il completamento della vaccinazione anti Covid delle categorie previste e compatibilmente con la rimodulazione delle forniture delle dosi, in Liguria è necessario provvedere in via prioritaria anche alla vaccinazione degli studenti di Medicina e delle Professioni sanitarie che svolgono tirocini formativi presso le strutture ospedaliere”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

“Ricordo – spiega Brunetto – che l’Università di Genova ha intenzione di permettere il ritorno in corsia degli studenti a partire da febbraio. Una scelta che può rappresentare un sostegno al personale medico e sanitario in occasione della campagna vaccinale di massa.

Pertanto, questi giovani possono essere considerati soggetti a rischio contagio e malattia al pari degli operatori sanitari che per primi sono stati destinatari del vaccino anti Covid”.

“E’ ormai universalmente accettato il fatto che, nonostante tutte le procedure di sicurezza, non sia possibile garantire il rischio zero se non attraverso la vaccinazione. Auspicando che il Governo riesca a garantire alle Regioni la fornitura dei vaccini nelle tempistiche e quantità previste, su questo tema ho ritenuto comunque opportuno presentare un ordine del giorno in consiglio regionale che spero venga accolto da tutte le forze politiche” conclude.