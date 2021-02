Vaccinazioni, il presidente della commissione sanità Brunello Brunetto torna per un giorno medico

Finale Ligure. “Ieri ho dismesso il mio ‘abito’ da consigliere regionale e sono temporaneamente tornato ad indossare il camice da medico (lo stesso che ho indossato per 35 anni) per andare a prestare servizio al centro vaccinale di Finalborgo. Qualche settimana fa, infatti, mi sono reso disponibile a diventare ‘medico volontario vaccinatore’ e quindi ad aiutare i colleghi impegnati concretamente nella campagna vaccinale varata da Regione Liguria in collaborazione con il Ministero della Salute”.

Lo dichiara il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale e consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto.

“Per potermi preparare a questo impegno, io stesso mi sono dovuto sottoporre a vaccinazione. Si è trattato di un passo che, da cittadino, avrei fatto in ogni caso: i vaccini che hanno ricevuto il via libera dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sono del tutto sicuri e, pur non essendo obbligatoria, la vaccinazione rappresenta oggi la scelta migliore per la propria e altrui sicurezza”.

“Da medico ho vissuto in prima persona ogni fase dell’emergenza sanitaria: dai primi casi ‘liguri’ di Alassio alla fase più acuta della pandemia; dalla fine della ‘prima ondata’ alla recrudescenza che ci ha portato alla seconda. Da uomo e da professionista mi sembrava doveroso non far mancare il mio contributo nemmeno in questo caso, in quella che è a tutti gli effetti la più massiccia campagna vaccinale messa in atto nel nostro Paese”.

“Dopo aver lavorato per cinque giorni in Regione, dunque, ho deciso di chiudere la settimana dedicando questo sabato pomeriggio al mio ‘vecchio lavoro’ e portando le mie competenze là dove era necessario”.