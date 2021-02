Vaccini Covid in Valbormida: prossima settimana si saprà quando e dove farli

Valbormida. “L’Asl sta predisponendo un piano decentrato per poter arrivare a vaccinare il più capillarmente possibile gli ultraottantenni”.

A dirlo è il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro, in occasione delle tante attese in Valbormida per fare il vaccino Covid. Per avere più certezze su come, quando e dove ci si potrà vaccinare, bisognerà aspettare la prossima settimana, quando l’Asl offrirà chiarimenti e dettagli sulla vaccinazione per gli over80.

In conclusione Molinaro invita i concittadini ad avere pazienza.