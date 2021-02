Un anno di Covid, un anno senza musica: nuovo flash mob digitale dei Festival e Contest

Liguria. A distanza di un anno dalle prime chiusure causa Covid e dopo il Festival Day del 30 aprile 2020, un nuovo flash mob digitale con oltre 100 Festival aderenti da tutta Italia, in programma oggi alle 18.00: un evento in diretta streaming per sottolineare l’importanza e le difficoltà del settore.

La manifestazione organizzata dalla “Rete dei Festival” vedrà tra i protagonisti Roberto Grossi, presidente dell’associazione culturale E20 di Finale Ligure, che è tra gli organizzatori dell’evento e che intervisterà in diretta Mauro Ermanno Giovanardi e Tommaso Cerasuolo (Perturbazione).

L’evento online è visibile gratuitamente sulla pagina Facebook della “Rete dei Festival” (www.facebook.com/retedeifestival).

A seguire ogni festival aderente trasmetterà in diretta online sulla propria pagina esibizioni live. Interverranno tra gli altri: Rossana Luttazzi, presidente onoraria Rete dei Festival, l’attore Giuseppe Giacobazzi e Roberta Giallo. E ancora Ermanno Mauro Giovanardi e Tommaso Cerasuolo intervistati da Roberto Grossi. Inoltre, sarà presente Jacopo Pesiri delle Maestranze Dello Spettacolo Veneto”, realtà territoriale di “Professionisti Spettacolo e Cultura – Emergenza Continua. Moderatore: Giordano Sangiorgi, insieme a Francesca Bonifacini, Michele Lionello, Massimo Zoli, Massimo Della Pelle, Giuseppe Marasco, Giuliano Biasin e Claudia Barcellona.

Ad un anno dallo stop del settore dei live, iniziato il 23 febbraio 2020, i Festival e i Contest che hanno fatto la storia della nuova musica in Italia e sono state palestre fondamentali di tanti nuovi artisti e tanta innovazione della musica del nostro Paese, tornano a segnalare la loro fondamentale presenza tutti insieme nella stessa giornata, dopo il successo del Festival Day del 30 aprile dello scorso anno, che vide la partecipazione di oltre 100 Festival.

#senzafestival è un evento a cura del circuito della Rete dei Festival con It Folk, Musica Jazz, Circuito Ska e tante altre reti, che vuole tornare a porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà e sul loro futuro, che rischia di essere sempre più nero.

“I Festival musicali indipendenti e i Contest per emergenti, così come i Premi dedicati alla Musica, sono fondamentali per la crescita di tutti gli artisti, di un nuovo pubblico e del mondo della musica e sono elementi imprescindibili per la diffusione culturale, sostenendo processi di importantissima coesione sociale. Sono eventi che giocano un ruolo di primo ordine nel settore della cultura, dell’economia, del turismo, dell’aggregazione sociale e giovanile di un territorio. Contribuiscono attivamente alla promozione dell’arte attraverso la proposta di musica originale ed inedita, suonata dal vivo e sono presenti in ogni angolo d’Italia: dalla più grande città al più piccolo borgo, contrastando con forza il disagio nei quartieri periferici, vivacizzando i centri storici e portando nuovo turismo nei centri meno frequentati” sottolineano gli organizzatori.

“Una nuova e grande iniziativa per sottolineare l’importanza e il valore dei festival e dei contest di musica popolare contemporanea per la tutela, la crescita e lo sviluppo dei nuovi artisti e della nuova musica italiana, un evento dedicato a Omar Rizzato, professionista dello spettacolo” afferma Jacopo Pesiri, collega di Omar Rizzato.

All’iniziativa aderisce anche “Maestranze Dello Spettacolo Veneto”, realtà territoriale di “Professionisti Spettacolo e Cultura – Emergenza Continua”. “La prospettiva per chi vive di spettacolo dal vivo ed eventi è terribile e da un anno lavoratrici e lavoratori lottano per migliorare le loro condizioni e prospettive in ogni Regione. In questa fase il sostegno reciproco è importantissimo, e le Maestranze hanno incassato più volte la solidarietà di molti Festival locali. Avanti tutta verso una vera ripartenza nel segno della giustizia sociale” conclude Pesiri.

“I festival musicali, i concerti, gli spettacoli dal vivo in generale sono elementi di crescita culturale e sociale imprescindibili. Dobbiamo difendere e garantirne la sopravvivenza. A tutti costi. Liberare la mente in un momento difficilissimo come questo è importantissimo, altrettanto come il vaccino. E soprattutto bisogna far si che non ci si abitui e si interiorizzi la modalità casalinga dello schermo televisivo” sottolinea Mauro Ermanno Giovanardi.

“La musica è per propria natura dal vivo. Solo in un secondo tempo può essere registrata, digitalizzata, nei casi deteriori quantizzata. Per la musica – dal vivo – i festival e i locali sono come l’emoglobina per il sangue: ci permettono di trasportare idee. Ossigeno” aggiunge Tommaso Cerasuolo.

“Viviamo un periodo complicato, difficile, dove tutti siamo “sospesi”. Un periodo di crisi che vivono anche i festival e i contest per artisti e musicisti. Per i giovani musicisti è deleterio. I Festival sono di vitale importanza sia per l’aggregazione culturale e sociale. Per i giovani talenti poi, sono l’unica espressione di visibilità. Bisogna impegnarsi e fare di tutto affinché questa realtà non scompaia, sarebbe una grave perdita culturale. Confidiamo nel pieno sostegno delle Istituzioni, in questo caso”. Rossana Luttazzi.

Ecco il programma della diretta a cura di Mattia Pace:

Alle ore 18 partirà uno zoom sulla pagina Facebook della “Rete dei Festival” che durerà circa 15 minuti in cui si illustreranno questi punti:

1) rivendicare la necessità di garantire la sopravvivenza dei festival attraverso apposite forme di sostegno;

2) la loro fondamentale importanza, per la funzione di scouting, di aggregazione culturale, sociale e di comunità

3) la loro funzione piattaforma e palestra per i giovani talenti, l’unica che di fatto garantisce spazi di visibilità ed espressione

4) appello a Mibact, alla Siae, al Nuovo Imaie e altri soggetti per piccoli finanziamenti straordinari per tenere in vita questa realtà che stanno scomparendo all’80% con una una gravissima perdita culturale.

Il flash mob digitale ha il patrocinio della SIAE – Società Italiana Autori ed Editori.