Celle Ligure. Comune, Croce Rosa, Avis e protezione civile insieme per aiutare chi ha ottant’anni e più nella prenotazione del vaccino anti Covid.

Lo comunica il sindaco Mordeglia alla luce dell’impossibilità di eseguire le vaccinazioni a Celle. Il primo cittadino si rivolge ai cittadini e – dopo aver ricordato la procedura per la prenotazione – li invita, in caso di difficoltà, a recarsi negli uffici del Comune in via Boagno, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.

In alternativa, nel caso non si riesca a prenotare e non si possa raggiungere il luogo della vaccinazione, il sindaco indirizza gli anziani a recarsi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, nei locali della Croce Rosa in piazza Volta.