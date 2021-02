TPL Linea, trasporto scolastico: via libera alle modifiche richieste dagli studenti “mobility manager”

Savona. TPL Linea presenta nuove modifiche al servizio di trasporto pubblico locale, accogliendo alcune richieste pervenute dagli studenti e dalle nuove figure “mobility manager” che hanno il compito di monitorare l’andamento del trasporto scolastico.

I cambiamenti di corse e orari sono quindi relativi ad azioni migliorative del nuovo piano trasporti previsto per le scuole. In tutto sono 4 le linee interessate dalle variazioni stabilite da TPL Linea.

A partire da lunedì 15 febbraio 2021 verranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

LINEA 7 LUCETO – SAVONA:

– una delle corse scolastiche in partenza da Luceto per Savona delle ore 7.10 raggiungerà piazza Brennero invece della stazione ferroviaria;

LINEA 16 PARETO – SAVONA:

– la corsa scolastica in partenza da Mioglia delle ore 7.00 verrà posticipata alle ore 7.10 e raggiungerà Savona senza transitare da Sassello. Giunta a Savona transiterà da piazza Brennero. Il transito da Stella San Giovanni verrà quindi anticipato alle ore 7.50;

LINEA 18 SASSELLO – SAVONA:

– la corsa scolastica in partenza da Sassello delle ore 7.30 verrà anticipata alle ore 7.20 e giunta a Savona transiterà da piazza Brennero. Il transito da Stella San Giovanni verrà quindi anticipato alle ore 7.50;

LINEA 30 VARAZZE – SAVONA:

– una delle corse scolastiche in partenza da Varazze Le Roi per Savona delle ore 8.05, giunta in piazza Mameli, proseguirà per Piazza Brennero;

– la corsa scolastica in partenza da piazza Brennero per Varazze delle ore 13.55 verrà posticipata alle ore 14.05.

“Uno dei primi risultati del nuovo piano trasporti per le scuole che ha istituito la figura del mobility manager: gli studenti, dopo i primi giorni di ripartenza delle scuole superiori, hanno monitorato la situazione e indicato suggerimenti e modifiche per migliorare ancora di più il servizio” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Dopo una analisi e valutazione tecnica delle indicazioni fornite, abbiamo apportato le modifiche del caso, funzionali a studenti e utenza di TPL Linea” concludono.